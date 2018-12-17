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"مرور الجيزة" تواصل حملاتها لإزالة المواقف العشوائية

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:53 ص
مرور الجيزة تواصل حملاتها لإزالة المواقف العشوائية
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

 

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 1545 مخالفة انتظار خاطئ، 62 بدون قيادة، 44 بدون تسيير، 594 متنوع، 1552 نـمــوذج 125، 59 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 80 تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، وغيرها من المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.


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