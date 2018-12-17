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حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات لرصد المخالفات

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:40 ص
حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات لرصد المخالفات
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كريم المنجي
 
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شنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الاثنين، حملات مكثفة على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات.


ويأتي ذلك في متابعة رصد مخالفات تجاوز السرعة "الرادار"، وكذلك الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، خاصة قائدي سيارات المدارس والنقل الثقيل، وتشديد التواجد المروري على الطريق الدائري لمنع سير النقل، وحفاظا على الأرواح، حيث استهدفت حملات اليوم طريق مصر - إسكندرية والطريق الدولي، وكذلك طريق العلمين، فقد حرصت الإدارة على تواجد حملات رادار بها لضبط السرعات لرحلة آمنة وحفاظا على سلامة الجميع.

 

وحرصت الإدارة على التواجد المروري الفعال، وتسيير الحركة على الطرق، تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

المزيد عن: طريق العلمين رادار حوداث الفجر اللواء علاء الدجوي الادارة العامة للمرور
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