حكايات اليوم.. إصدار جريدة الأخبار.. وإقامة صلاة الجمعة في الجامع الأزهر

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 17 ديسمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ إقامة صلاة الجمعة في الجامع الأزهر.

إقامة صلاة الجمعة في الجامع الأزهر

في مثل هذا اليوم 17 ديسمبر من عام 1267م، إقامة صلاة الجمعة لأول مرة في الجامع الأزهر في القاهرة وذلك في عهد السلطان الظاهر بيبرس.

ويذكر أن هذه الصلاه "صلاه الجمعة" على المذهب السنى في زمن المماليك لأن الصلاه في العصر الفاطمى كانت على المذهب الشيعى ولما دخل صلاح الدين أبطل المذهب الشيعي وأغلق الأزهر وأعيد افتتاحه في عصر بيبرس من المماليك البحريه على المذهب السني.

أمين الرافعي يصدر "جريدة الأخبار"

وفي مثل هذا اليوم 17 ديسمبر من عام 1913، أصدر أمين الرافعي "جريدة الأخبار" في مصر، وهو كاتب سياسي وصحفي مصري، وهو رائد من رواد الصحافة والحركة الوطنية.

بدء ثورة الحبيب بورقيبة في تونس

وفي مثل هذا اليوم 17 ديسمبر من عام1951م، بدء ثورة الحبيب بورقيبة في تونس من أجل الاستقلال.

ويُعرف الحبيب بورقيبة، بالأب المؤسس وأول رئيس للجمهورية التونسية، عُزل عن الحكم بـإنقلاب من قبل زين العابدين بن علي وفُرضت عليه الإقامة الجبرية في مَنزله كما حُجبت أخباره عن الإعلام إلى حين وفاته في 2000.

"ميركل" مستشارة للاتحاد الألماني

وأعيد تعيين أنغيلا ميركل في منصب مستشارة الاتحاد الألماني، في 2013م، وتكون بذلك قد بدأت ولايتها الثالثة على التوالي منذ سنة 2005.

وتشغل "ميركل" زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وعالمة أبحاث سابقة تحمل شهادة دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية، ثم دخلت ميركل السياسة في أعقاب ثورات 1989، وخدمت لفترة وجيزة كنائبة للمتحدث باسم أول حكومة منتخبة ديمقراطيًا في ألمانيا الشرقية برئاسة لوثر دي مايتسيره في عام 1990.

جلال الدين الرومي

وولد الأديب والفقيه الصوفي جَلَال الدِّين الرُّومي، في 17 ديسمبر من عام 1273م، وهو عالم بفقه الحنفية والخلاف وأنواع العلوم، ثم متصوف كما يقول مؤرخو العرب.

وهو عند غيرهم صاحب المثنوي المشهور بالفارسية، وصاحب الطريقة المولوية المنسوبة إلى جلال الدين.

نبوية موسى

كما ولدت نبوية موسى، رائدة حركة تعليم الفتيات في مصر، في 17 ديسمبر 1886م، وهي أول فتاة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا وأول ناظرة مصرية لمدرسة ابتدائية.

تعد نبوية موسى كاتبة ومفكرة وأديبة مصرية، وهي إحدى رائدات التعليم والعمل الاجتماعي خلال النصف الأول من القرن العشرين، وهي أول ناظرة مصرية، وكانت من رعاة الدكتورة سميرة موسى عالمة الذرّة المصرية، وكانت من رائدات العمل الوطني وتحرير المرأة والحركات النسائية المصرية القرن الماضي.