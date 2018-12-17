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السيطرة على حريق شب داخل منزل في أبو النمرس دون إصابات

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:16 ص
السيطرة على حريق شب داخل منزل في أبو النمرس دون إصابات
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كريم المنجي
 
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تمكنت الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب داخل منزل سكني في منطقة أبو النمرس دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

 

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في أبو النمرس، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

المزيد عن: منزل حوادث الفجر حماية مدنية السيطرة أبو النمرس
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