انقطاع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة (تعرف عليهم)

انقطاع المياه عن طامية يشل المركز بالكامل.. والأهالي تستنجد بمحافظ الفيوم

استغاث أهالي مركز طامية بمحافظة الفيوم، باللواء عصام سعد محافظ الفيوم والأجهزة التنفيذية، بالتدخل السريع والفوري لحل مشكلة انقطاع مياه الشرب عن منازلهم، والتي امتدت منذ يوم الأربعاء الماضي حتى اليوم دون النظر إلى المدارس والحضانات والمستشفيات داخل المركز.





وقال أحد الأهالي أنهم يشاكون مرارًا وتكرار إلى جميع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بطامية وأبشواى دون جدوي، ولا يعلمون لماذا التجاهل التام والمتعمد عدم الرد على استغاثات الأهالي مطالبة المسئولين إصلاح وتطوير محطة بيت الري بطامية لكونها خارج نطاق الخدمة.





وقال جمال عبدالله، "إن أهالي طامية يعانون الأمرين بسبب انقطاع مياه الشرب من يوم الأربعاء حتى الآن، وجميع المسئولين بمركز طامية لا يتحركون ولا يتكلمون ولا يقدموا حلول لتلك المشكلة الكبرى التي يعاني منها الأهالي.





وأضاف أن محطة بيت الري بطامية تعطل أسبوعيًا ولا حياة لمن تنادي لأي مسئول بطامية على الإطلاق ولا لشركة مياة الشرب بالفيوم.





وقال اللواء هشام درة، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إن مشكلة ضعف المياه لمركز طامية وبعض أجزاء من مركز سنورس خارج عن إرادتها نظرًا لانخفاض منسوب مياه نهر النيل من أمام مأخذ محطة طامية.



