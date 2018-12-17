الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. هذه المناطق تشهد سقوط أمطار
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 08:37 ص
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أعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم غير مستقرة، وستشهد السواحل الشمالية والغربية سقوط أمطار بالكامل، مشيرًا إلى أن حلايب وشلاتين ستشهد أمطار من متوسطة إلى شديدة.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية لتمتد إلى مناطق الوجه البحري والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وتسجل درجة الحرارة بالقاهرة الصغرى 14 والعظمى 19، والإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19، وشرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24، والأقصر الصغرى 10 والعظمى 23.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 19
شبين الكوم 14 19
طنطا 13 19
دمنهور 13 19
الإسكندرية 12 19
بلطيم 12 19
مطروح 12 18
السلوم 09 18
سيوة 09 19
بورسعيد 13 21
دمياط 13 20
الزقازيق 14 19
الإسماعيلية 11 20
السويس 11 20
العريش 09 21
رفح 08 20
رأس سدر 12 21
نخل 07 18
نويبع 19 25
طابا 14 23
كاترين 07 12
الطور 09 20
شرم الشيخ 17 24
الغردقة 14 24
مرسى علم 15 24
الفيوم 11 19
بني سويف 10 19
المنيا 09 19
أسيوط 07 20
سوهاج 08 21
قنا 09 22
الأقصر 10 23
أسوان 11 23
أبو سمبل 10 24
الوادي الجديد 08 22
شلاتين 16 26
أبو رماد 17 24
راس حدربة 18 23
حلايب 19 23
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