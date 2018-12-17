الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. هذه المناطق تشهد سقوط أمطار

أعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم غير مستقرة، وستشهد السواحل الشمالية والغربية سقوط أمطار بالكامل، مشيرًا إلى أن حلايب وشلاتين ستشهد أمطار من متوسطة إلى شديدة.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية لتمتد إلى مناطق الوجه البحري والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



