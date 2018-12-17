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عاجل.. الاتحاد السكندري يتوصل لاتفاق لضم "شيكابالا"

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 08:37 ص
عاجل.. الاتحاد السكندري يتوصل لاتفاق لضم شيكابالا
شيكابالا
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الفجر الرياضي
 
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توصل مسؤولو الاتحاد السكندري لاتفاق مع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك المعار إلى أبولون اليوناني، على ضمه لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

 

جاء ذلك بعدما استقر شيكابالا بشكل نهائي على فسخ عقد إعارته مع نادي أبولون سميرني اليوناني عقب قضاء شهور قليلة فى صفوف الأخير.


وتواصل مسئولو الاتحاد السكندري، مع شيكابالا لإقناعه بالانضمام لصفوف الفريق في يناير المقبل، ووافق الفهد الأسمر بعد استقراره على فسخ عقده مع ناديه الحالي، حيث سيتقاضى 2.5 مليون جنيه خلال فترة الإعارة لمدة 6 شهور مقبلة قبل عودته للزمالك مطلع الموسم الجديد.

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