الأهلي يخشى مفاجآت النجوم في الدوري

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره النجوم باستاد السلام مساء اليوم الإثنين في مباراة مؤجلة من الجولة 12 للدوري.





ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز لإضافة 3 نقاط جديدة لرصيده للوصول للمركز الخامس حيث يحتل المركز الثامن حاليا برصيد 20 نقطة، متخلفا بـ15 نقطة عن الزمالك الذي خاض 4 مباريات أكثر منه.





أما النجوم صاحب الـ17 نقطة يسعى لتكرار مفاجآته والارتقاء من المركز 14 إلى منتصف الجدول.





واستقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الدي سيخوض به مباراة اليوم أمام النجوم والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام النجوم

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ساليف كوليبالي - أحمد علاء - أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - أحمد الشيخ - محمد شريف

خط الهجوم: مروان محسن

ويشاهد مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلي مباراة اليوم بعد عقد مؤتمر صحفي ظهرًا للحديث عن تفاصيل عقده.

وتعاقد الأهلي مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

مارتن لاسارتي ولد فى أقليم الباسك بإسبانيا كون والده إسبانى لكن جذور والدته من أوروجواى ولعب فى مركز خط الدفاع لعدد من الأندية الأوروجويانية أهمها كلوب ناسيونال الذي توج معه بلقب كوبا ليبرتادوريس في 1988، وشارك ديبورتيفو لاكورونيا وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإسباني الممتاز ونجح فى انقاذه من الهبوط في الموسم التالي.

وبدأ مارتن لاسارتي مسيرته التدريبية في مطلع عام 1997 في الأوروجواي مدربًا لفريق رامبيلا ثم بيلا فيستا، وله تجربة عربية مع فريق الوصل الإمارتي والذي قاده من المركز الأخير ليصعد به إلى المركز الخامس في نهاية الموسم.

وسبق أن تولى لاساراتي تدريب ريفر بليت الأوروجوياني وريال سويسيداد الإسباني وقاده إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب 3 مواسم وكان فريق ناسيونال الأوروجوياني آخر محطاته التدريبية.





