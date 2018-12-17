اشتغل الآن.. 3000 فرصة عمل بمرتب يصل إلى 6000 جنيه

تنظم مديرية القوي العاملة بالفيوم، اليوم، ملتقى للتوظيف بمركز إطسا، قرية منية الحيط، ويوفر 3000 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 30 شركة ومصنع، برواتب تتراوح ما بين 2000 إلى 6000 جنيه.

أعلنت الحكومة المصرية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أعلنت كل من وزارة التنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعي عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.









وظائف وزارة التضامن الاجتماعي:





​مهندس.. شروط التقديم بالوظائف:





حاصل على بكالوريوس هندسة تخصص مدنى – أجهزة طبية.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

​أن يكون المتقدم معين على الباب الأول أجور.

​ألا تقل الدرجة الخاصة بتقارير الكفاية عن ممتاز خلال عامين.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 18-11-2018 وحتى 17-12-2018.





وظائف خالية.. فرص عمل فى الحكومة برواتب مجزية





وظائف وزارة التضامن الاجتماعي:





مدير عام الأمن.. شروط التقديم بالوظائف:





الحصول على مؤهل عالي مناسب.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

إجادة اللغة الأجنبية.

إجادة الحاسب الآلي.

القدرة على القيادة والتوجيه.

الخبرة لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة، أو ألا تقل الخبرة عن 16 عامًا للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 18-11-2018 وحتى 17-12-2018.





وظائف خالية.. فرص عمل فى الحكومة برواتب مجزية





وظائف وزارة المالية:





وظائف قيادية.. شروط التقديم بالوظائف:





الحصول على مؤهل عالي مناسب.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه.

اجتياز البرامج التدريبية.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 21-11-2018 وحتى 20-12-2018.





وظائف خالية.. فرص عمل فى الحكومة برواتب مجزية





وظائف وزارة التنمية المحلية:





مديرية التنظيم والإدارة بالإسكندرية.. شروط التقديم بالوظائف:





الحصول على مؤهل عالي مناسب.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

​القدرة على القيادة والتوجيه.

​اجتياز البرامج التدريبية.

الخبرة لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 21-11-2018 وحتى 20-12-2018.





وظائف خالية.. فرص عمل فى الحكومة برواتب مجزية





وظائف وزارة التنمية المحلية:





مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الآفات.. شروط التقديم بالوظائف:





الحصول على مؤهل عالي مناسب.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

​القدرة على القيادة والتوجيه.

​اجتياز البرامج التدريبية.

الخبرة لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

إجادة اللغة الأجنبية.