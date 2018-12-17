اتحاد المصريين بالنمسا: مصر بها الآن بيئة استثمارية جيدة



وأضاف "عبيدي"، في مداخلة مع التلفزيون المصري، أن هذا الأمر هو ما سيناقشه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في لقائه مع 12 شركة نمساوية كبرى، أثناء زيارته الحالية إلى النمسا.



وتابع نائب رئيس اتحاد المصريين النمسا، أن هذه الشركات ستتعرف على المناخ الاستثماري في مصر، مشيرا إلى أن النمسا تتفوق وتتميز بالصناعات الصغيرة الدقيقة، والصناعات الكبرى لا توجد في النمسا، ولكنها تتفوق في أجزاء معينة.



وأوضح أنه على سبيل المثال صناعة الطائرات لا توجد في النمسا، ولكن جزء من الطائرة يتم تصنيعه فقط في النمسا، وهذا هو التفوق.



ولفت إلى أن النمسا دولة متقدمة جدا في التعليم، خاصة التعليم الفني، وتستطيع مصر أن تستفيد من ذلك.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل، الأحد، إلى فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهم.



وكان فى استقبال السيسى، وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى.



ويتضمن برنامج الزيارة أيضا عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوى، فضلًا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائى خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمى، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

قال بهجت عبيدي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالنمسا، إن مصر الآن بها بيئة استثمارية جيدة، وتخطو خطوات جادة، وأسست قوانين جيدة.