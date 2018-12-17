مهرجان الجنادرية 33 في السعودية يرفع شعار "وفاء وولاء"

تطلق السعودية هذا الأسبوع الدورة الثالثة والثلاثين من المهرجان الوطني للتراث والثقافة ”الجنادرية“ بمشاركة عدد من الدول من بينها ضيف الشرف إندونيسيا.





والمهرجان الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني يعد هو الأكبر والأشمل بالسعودية ويتضمن أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية من أبرزها سباق الهجن السنوي الكبير وحفل العارضة.





ويرفع المهرجان الذي يقام على مدى ثلاثة أسابيع هذا العام شعار (وفاء وولاء). وفسر وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف شعار المهرجان قائلا ”ولاء للأرض، ولاء للتاريخ، ولاء لولاة الأمر، الذين لا يألون جهدا في عمل كل ما في إمكاننا لأن نقرب البعيد لأبناء هذا الوطن وأجياله القادمة“.





وقال في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن فعاليات المهرجان ستبدأ الخميس القادم 20 ديسمبر كانون الأول كالمعتاد بسباق الهجن السنوي الكبير ”النواة الأولى لهذا المحفل الوطني“ كما سيحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وضيوف المهرجان مساء ذات يوم الأحد الحفل الخطابي والفني، والذي يتضمن أوبريت (تدلل يا وطن).





وأضاف أن المهرجان سيكرم عددا من الشخصيات السعودية ”نظير إسهاماتها ومنجزاتها وخدماتها للمواطن والوطن في عدة مجالات“ لتنطلق بعد ذلك فعاليات المهرجان المتنوعة بشقيها الثقافي والتراثي.





وأشار إلى أن العاهل السعودي سيرعى كالمعتاد حفل العارضة السعودية الذي سيقام في الصالات الرياضية بطريق الدرعية يوم الثلاثاء 25 ديسمبر كانون الأول ”كأحد السمات الأصيلة والعريقة لبلادنا“.





وتحل إندونيسيا ضيف شرف الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان الجنادرية. وحضر المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل المهرجان يوم الأحد مبعوث الرئيس الإندونيسي لشؤون الشرق الأوسط علوي عبد الرحمن شهاب.



