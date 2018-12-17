ختام أسطوري لبطولة استريت وورك اوت تحت سفح الأهرامات

أثنى ماريس سيلنزس رئيس الاتحاد الدولي "استريت وورك أوت"، علي روعة تنظيم بطولة العالم التي أقيمت بالقاهرة في بداية الأسبوع الجاري كما وجه شكره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجميع القائمين على العمل داخل الوزارة، على الخطوات السريعة التي تم اتخاذها لإشهار اتحاد اللعبه في أقصر وقت وكذلك اختيار مكان البطولة تحت سفح الأهرامات والذي ساهم بدرجة كبيرة في نجاح البطوله العالميه.





وكانت البطولة اختتمت مساء السبت فعاليات بطولة العالم لرياضة "ستريت وورك أوت " التي أقيمت تحت سفح الأهرامات برعاية الاتحاد المصري للعبة برئاسة إسلام قرطام، مؤسسة كوسكواد أيضا ، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وبحضور جماهيري مكثف وعدد كبير من نجوم المجتمع السياسي والرياضي في مصر، الذين حضروا من أجل دعم انتشار هذه الرياضة أبرزهم نادر السيد وشادي محمد ومحمد عمارة وسمير كمونة، والمصارع الأولمبي كرم جابر، الحاصل على ذهبية أولمبياد أثينا في المصارعة





وأسفرت نتائج البطولة عن فوز نيبون سيرتين بطل تايلاند بالمركز الأول في البطولة، وحل الروسي فيكتور فيدروف في المركز الثاني، والفرنسي سان جوهان في المركز الثالث، بينما جاء التشيلي فيكتور ألينديز في المركز الرابع ، والبولندي ماتيوس زاكريفسكي في المركز الخامس، بينما احتل اللاعب المصري عبدالرحمن ممدوح المركز السادس





الجدير بالذكر أن البطولة شارك فيها 33 لاعبًا، يمثلون 16 دولة من القارات الستة وقائمة تحكيم أجنبي مكون من توماس جليس من لاتفيا، ريمي كريستو من فرنسا وميخائيل كييف والأولمبي كرم جابر لإدارة فعاليات منافسات البطولة.





وأناب الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة الدكتور محمد عبدالقادر مساعد الوزير لحضور البطولة لظروف تواجد الأول خارج البلاد في مهام عمل خاصة بالوزارة، كما حضر البطولة اللواء اسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب الرياضة.





وعلى هامش البطولة قام إسلام قرطام رئيس الاتحاد المصري لـ«ستريت وورك أوت»، بتكريم ماريس سليزنس، رئيس الاتحاد الدولي لرياضة «ستريت وورك أوت»، والذي أعرب عن سعادته بإقامة بطولة العالم تحت سفح الأهرامات، كما قام أيضًا بتكريم طاقم التحكيم الأجنبي، وتم تكريم سيد عواد بطل مصر وأفريقيا والعالم السابق في الكارتية الشهير ببائع الكشري.





وأعرب إسلام قرطام عن سعادته بإقامة منافسات بطولة العالم لرياضة «ستريت وورك أوت»، بمنطقة الصوت والضوء تحت سفح الأهرامات بالجيزة وتنظيمها المشرف موضحًا أنها ستساهم في تنمية السياحة المصرية، خاصة أن المشاركين في هذه البطولة من دول أجنبية مختلفة، بالإضافة إلى الحكام ورئيس الاتحاد الدولي للعبة.



