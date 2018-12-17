طبيب نفسي: "الإنسان محتاج يتحضن 4 مرات في اليوم لكي يحيا" (فيديو)



وأضاف "إسحاق" في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن العلماء اكتشفوا أن هذه المادة يتم إفرازها أيضا عند "الحضن"، مما يجعل الإنسان سعيدًا.



وأشار إلى أن هناك 10 دراسات تم إجراؤها عن دور الحضن في سعادة الإنسان، موضحا أن إحداها تمت في 2015، على المرضى الذين أجروا عمليات جراحية، واكتشفوا أن المريض الذي يكون معه أهله، ويقومون باحتضانه، يؤثر هذا في تخفيف الألم وسرعة التئام الجرح.



وشدد على أن المريض الذي يتم احتضانه يكون ألمه أقل، وجرحه أسرع في الالتئام، مشيرا إلى أن العلماء اكتشفوا وجود مستقبلات في الجلد، تتأثر بالحضن.



وتابع: "الإنسان محتاج يتحضن 4 مرات في اليوم لكي يحيا.. و12 مرة لكي ينمو.. والأطفال الذين لم يتم احتضانهم معرضون للكثير من الأمراض"، لافتا إلى أن هذا الهرمون تم اكتشافه في الرحم، ما يعني أن الطفل كان محتضنًا داخل رحم أمه.

قال الدكتور مجدي إسحاق، استشاري طب العائلة والإرشاد النفسي، إن المخ يفرز مادة تم اكتشافها، اسمها "أوكسيتوسن"، وهي مادة اعجازية وغريبة جدًا يتم إفرازها في جسم الأم وقت الولادة، وأطلق عليها "مادة الحب في المخ"، وبعد أبحاث أخرى تم اكتشاف آثار لها أبعد من تأثيرها الدوائي.