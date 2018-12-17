ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أزمة بسبب قمة الأهلي والزمالك

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 03:53 ص
أزمة بسبب قمة الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
طباعة
Advertisements
محمد الصو
 
Advertisements
دعا عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعضاء اللجنة لعقد جلسة طارئة لتحديد موعد بديل لمباراة الأهلي والزمالك، بالدوري العام.

وكانت الجهات الأمنية رفضت إقامة المباراة بمنتصف شهر يناير، بسبب كثرة المناسبات وهو ما اربك حسابات الجبلاية واللجنة، لكثرة المباريات.

ويتواجد حسين، حاليًا بالإمارات من أجل حصور قرعة دور الثمانية لكأس زايد أبطال العرب، والمشارك بها الاتحاد السكندري، عقب تأهله على حساب الزمالك، بدور الـ16 من البطولة.

ومن المقرر أن يتم عقد الجلسة فور عودة حسين من الإمارات، مباشرةً والاجتماع مع هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، لتحديد موعد آخر وعدم الإنتظار حتى تتوالى المباريات.

وتأتي أزمة تأجيل المباراة، بسبب ارتباط الناديين بالمشوار الإفريقي سواء دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية، بالإضافوة إلى كثرة مؤجلاتهم بالدوري العام، وهو ما يبحث فيه رئيس لجنة المسابقات عن مخرج من تلك الأزمة

المزيد عن: لجنة المسابقات قمة الاهلي والزمالك الزمالك الاهلي اخبار الرياضة اليوم
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
21:30
-
لاتسيو
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
القادسية