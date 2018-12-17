ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمير عزمي: حمدي النقاز "فاكهة" الزمالك

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 01:56 ص
أمير عزمي: حمدي النقاز فاكهة الزمالك
حمدي النقاز
طباعة
Advertisements
علاء خليف
 
Advertisements

أشاد أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك، بالتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، مؤكدًا أنه "فاكهة الفريق".

 

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "حمدي النقاز فاكهة الزمالك لاعب يتمتع بخفة ظل كبيرة ومرح كما أنه لاعب كبير يمتلك إمكانيات فنية عالية وإضافة قوية للزمالك وكذلك زميله فرجاني ساسي".

 

وأضاف: "سوف أحزن كثيرًا حال رحيل حمدي النقاز عن الزمالك في الفترة المقبلة.. كنت أتمني أن أري فرجاني ساسي وطارق حامد ومعروف يوسف معًا في وسط ملعب الزمالك".

 

وأردف: "رحيل معروف يوسف عن الزمالك كان علي سبيل الاعارة وهناك فرصة لعودته مجددًا".

 

وعن حميد أحداد قال: "لاعب مميز ويتدرب بشكل جيد، ولكن تعرض لإصابة عطلته فترة من الوقت، ولكنه يجتهد وسوف يحصل على فرصة المشاركة".

 

وبشأن إمكانية رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك في الشتاء قال: "أتمني عدم رحيل أي لاعب عن الفريق الأبيض في الوقت الحالي، ويجب تحقيق بطولة على الأقل مع الزمالك واسعاد الجمهور قبل التفكير في الاحتراف".

 

المزيد عن: صفقات الزمالك حمدي النقاز امير عزمي الزمالك اخبار الزمالك اليوم
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
21:30
-
لاتسيو
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
القادسية