أمير عزمي: حمدي النقاز "فاكهة" الزمالك
أشاد أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك، بالتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، مؤكدًا أنه "فاكهة الفريق".
وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "حمدي النقاز
فاكهة الزمالك لاعب يتمتع بخفة ظل كبيرة ومرح كما أنه لاعب كبير يمتلك إمكانيات
فنية عالية وإضافة قوية للزمالك وكذلك زميله فرجاني ساسي".
وأضاف: "سوف أحزن كثيرًا حال رحيل حمدي النقاز عن الزمالك في الفترة
المقبلة.. كنت أتمني أن أري فرجاني ساسي وطارق حامد ومعروف يوسف معًا في وسط ملعب
الزمالك".
وأردف: "رحيل معروف يوسف عن الزمالك كان علي سبيل الاعارة وهناك فرصة
لعودته مجددًا".
وعن حميد أحداد قال: "لاعب مميز ويتدرب بشكل جيد، ولكن تعرض لإصابة
عطلته فترة من الوقت، ولكنه يجتهد وسوف يحصل على فرصة المشاركة".
وبشأن إمكانية رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك في الشتاء قال: "أتمني
عدم رحيل أي لاعب عن الفريق الأبيض في الوقت الحالي، ويجب تحقيق بطولة على الأقل
مع الزمالك واسعاد الجمهور قبل التفكير في الاحتراف".