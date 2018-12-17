أمير عزمي: حمدي النقاز "فاكهة" الزمالك

أشاد أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك، بالتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، مؤكدًا أنه "فاكهة الفريق".

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "حمدي النقاز فاكهة الزمالك لاعب يتمتع بخفة ظل كبيرة ومرح كما أنه لاعب كبير يمتلك إمكانيات فنية عالية وإضافة قوية للزمالك وكذلك زميله فرجاني ساسي".

وأضاف: "سوف أحزن كثيرًا حال رحيل حمدي النقاز عن الزمالك في الفترة المقبلة.. كنت أتمني أن أري فرجاني ساسي وطارق حامد ومعروف يوسف معًا في وسط ملعب الزمالك".

وأردف: "رحيل معروف يوسف عن الزمالك كان علي سبيل الاعارة وهناك فرصة لعودته مجددًا".

وعن حميد أحداد قال: "لاعب مميز ويتدرب بشكل جيد، ولكن تعرض لإصابة عطلته فترة من الوقت، ولكنه يجتهد وسوف يحصل على فرصة المشاركة".

وبشأن إمكانية رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك في الشتاء قال: "أتمني عدم رحيل أي لاعب عن الفريق الأبيض في الوقت الحالي، ويجب تحقيق بطولة على الأقل مع الزمالك واسعاد الجمهور قبل التفكير في الاحتراف".