دبلوماسي سابق: مصر أعدت استراتيجية جيدة لممارسة دورها في رئاسة الاتحاد الأفريقي



وأضاف "الحفني"، في مداخلة مع التلفزيون المصري، أن تواجد مصر مهم وفرصة طيبة، ومن الواضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مستعد جدًا ومصر أعدت استراتيجية جيدة لممارسة دورها في رئاسة الاتحاد الأفريقي، خلال العام القادم.



وتابع نائب وزير الخارجية السابق، أن مصر مصرة على تحقيق التنمية وزيادة معدلات النمو، ومواجهة المشاكل الأفريقية بجرأة.



وشدد على أن أوروبا مدركة تماما أن أفريقيا أصبحت مختلفة تماما عما كانت عليه منذ 30 سنة، وهذا يتضح من معدلات النمو المرتفعة لبعض الدول.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل، الأحد، إلى فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهم.



وكان فى استقبال السيسى، وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى.



ويتضمن برنامج الزيارة أيضا عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوى، فضلًا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائى خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمى، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق للشئون الأفريقية، إن أوروبا أحد الشركاء الهامين للقارة الأفريقية، وهناك تاريخ من العلاقات بين الطرفين، لافتا إلى أن منتدى (أفريقيا - أوروبا) الذي سيشارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينعقد في النمسا يعتبر ثاني مبادرة أوروبية في فترة وجيزة تهتم بأفريقيا، بعد القمة المصغرة التي انعقدت في برلين، منذ فترة قريبة.