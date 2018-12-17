"جبر": الجالية المصرية بالنمسا حرصت على استقبال السيسي للتعبير عن حبهم له

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قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الجالية المصرية في النمسا حرصت على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الرسمية إلى فيينا للتعبير عن حبهم له وللوطن، معلقا: "محدش بيشعر بالوطن إلا المغتربين في الخارج وقلبهم وعقلهم ومشاعرهم مع البلد".



وأضاف "جبر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجميع في النمسا يعلم أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن الرئيس السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة هم من أنقذوا مصر من براثن الجماعة الإرهابية.



وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تمنيه اختفاء الصور السلبية في الخارج التي تسيء إلى مصر، لاسيما أن أي مصري أصيل لا ينضم إلى الأعداء الذين يدمرون الوطن، متابعًا: "أيام مصر كلها انتصارات".

