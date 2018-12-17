"ميري" عن زيارة السيسي للنمسا: "مصر القوية فرضت نفسها على أوروبا والعالم"

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أكد الكاتب الصحفى خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، معربًا عن سعادته بوجود عدد كبير من الجالية المصرية في فيينا انتظارا لوصول الرئيس إلى النمسا، معلقًا: "حاجه مفرحة".



وقال "ميري"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، إن الرئيس السيسي سيحضر فعاليات المنتدى الإفريقي الأوروبي مع الزعماء الأفارقة والأوروبية خلال زيارته إلى النمسا، مؤكدًا أن الجانب النمساوي حريص على عقد لقاءات ثنائية مع مصر حيث سيلتقي الرئيس االسيسي مع مستشار النمسا والرئيس النمساوي ورئيس البرلمان من أجل دفع العلاقات السياسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن الرئيس عقد ثلاث قمم مع مستشار النمسا وقمة الغد ستكون الرابعة مما يؤكد الحرص على إقامة علاقات قوية مع بلادنا، متابعًا: "مصر القوية الجديدة فرضت نفسها على أوروبا والعالم كله".

