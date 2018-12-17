رئيس اتحاد المصريين في النمسا: "بنساند مصر من القلب.. والسيسي فخر لينا"

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قال مصطفى النمر، رئيس اتحاد المصريين في النمسا، إن معظم أبناء الجالية في فيينا رجال أعمال نجحوا في النمسا بشكل كبير، وبصماتهم واضحة للجميع، كاشفا أن عدد المصريين في النمسا يبلغ نحو 35 ألف مصري بينهم 20 ألف أعمارهم تحت 20 عامًا من الجيل الثالث.



وأضاف النمر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجالية المصرية تتواجد أمام مقر الاتحادية النمساوية تزامنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام، معلقا: "إحنا بنساند مصر من القلب.. والرئيس فخر لينا وللجالية في النمسا".



ولفت إلى أن الجالية المصرية في النمسا مترابطة وتعشق مصر، منوهًا إلى أن هناك عددا محدودا جدا من عناصر الإخوان الإرهابية في فينيا ولا يوجد لديهم نشاط مقارنة بعدد من الدول مثل إنجلترا وألمانيا وأمريكا.



وأوضح أن الجالية المصرية التي تضم 35 ألف شخص لا يتوجد ضمنهم سوى 100 شخص تابعين لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، متابعًا: "جميع المصريين هنا يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب".

