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الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز "قلنديا" شمال القدس

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:50 م
الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز قلنديا شمال القدس
حاجز قلنديا
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وكالات
 
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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصعيدها في كافة أنحاء الضفة الغربية ضد المواطنين الفلسطينيين، وأغلقت

 مساء اليوم الأحد، حاجز "قلنديا" شمال القدس المحتلة في كلا الاتجاهين.


وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز، عقب مواجهات اندلعت في المكان، ما تسبب بأزمة خانقة.


وحاجز "قلنديا" أقامه الجيش الإسرائيلي بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وهو الحاجز الرئيسي الذي

 يفصل شمال الضفة الغربية عن القدس، ليشكل أحد المداخل القليلة للمدينة المقدسة من جهة الضفة الغربية.


من ناحية أخرى، أصيب الليلة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة "الخضر"

 جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.


وأفاد شهود عيان بأن المواجهات تركزت في حارة "دار موسى"، وأطلق جنود الاحتلال الأعيرة المعدنية المغلفة 

بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز

 المسيل للدموع، عولج جميعهم ميدانيا.


وفي الخليل، أغلقت قوات الاحتلال مدخلي مخيم "الفوار" و "دورا" بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها

 التعسفية شرق الخليل، حسب مصادر أمنية فلسطينية.

المزيد عن: يغلق قلنديا شمال القدس حاجز الاحتلال الإسرائيلي
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