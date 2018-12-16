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إيهاب جلال: لست أفضل من أحد وهدفي عودة المصري البورسعيدي

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:47 م
إيهاب جلال: لست أفضل من أحد وهدفي عودة المصري البورسعيدي
إيهاب جلال
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علاء خليف
 
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وقع إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق المصري على عقود تدريب الفريق البورسعيدي بشكل رسمي لمدة موسم ونصف، لقيادة الفريق خلفًا لمصطفي يونس الذي تمت إقالته.

وقال إيهاب جلال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عقب توقيع عقود تدريب المصري: "الحمد لله على كل شيء لعبت في المصري 3 سنوات ونصف وأعرف بورسعيد وجماهيرها جيدًا واشكر مجلس النادي على منحي فرصة العودة هنا مجددًا".

وتابع إيهاب جلال: "اتخذت قراري بالرحيل عن أهلي طرابلس الليبي قبل وصول عرض المصري، وسددت الشرط الجزائي للنادي الأهلي".

وأضاف: "المجلس الحالي للمصري قدم الكثير للنادي في السنوات الماضية ووفر كافة عوامل النجاح للفريق مع الأجهزة السابقة ونتمني استكمال المشوار في المرحلة القادمة".

وواصل جلال: "إن شاء سنعود بالمصري البورسعيدي للمسار الصحيح مرة أخري، ونتمني دعم ومساندة الجمهور لنا".

وأردف: "المصري يمتلك لاعبين جيدين وسنبذل قصاري جهدنا لتعويض الخسارة أمام ساليتاس البوركينابي في الكونفيدرالية ومحاولة الفوز بلقاء الإياب والتأهل للدور التالي".

وقال: "هبوط مستوي المصري أمر طبيعي يحدث مع أي فريق خاصة بعد تغيير الأجهزة الفنية".

وأكد جلال أن الثنائي ميمي عبد الرازق ومصطفي يونس تعرضا للظلم في المصري بعد توليهما القيادة الفنية لللفريق وسط ظروف صعبة للغاية.

واختتم إيهاب جلال تصريحاته قائلًا: "هدفي استكمال مسيرة الأجهزة الفنية السابق واستكمال ما تحقق من انجازات خلال السنوات الماضية.. أنا مش جاي أقول أنا أحسن من أحد".

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