مريم أيوب: علمت بإصابتي بالسرطان بالصدفة.. وأشكر مستشفى "بهية"









أكدت مريم أيوب، ملكة جمال التراث والفولكلور، أن تجربة مرضها بالسرطان كانت قاسية جدًا، لافتة إلى أنها استمرت عامين، مشيرة إلى أنها قضت رحلة العلاج ما بين مصر والأردن.ووجهت "أيوب" خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثي على قناة "النهار" رسالة شكر لمستشفى "بهية" التى ساعدتها فى رحلة العلاج.وأوضحت أنها اكتشفت مرضها بالصدفة، بعدما طلب منها الطبيب إجراء فحوصات، لافتة إلى أن مناعتها ضعيفة منذ طفولتها.وأشارت إلى أنها عاشت فترة مرضها وكأنها ليست مريضة، وهذا ما كانت تردده فى نفسها، مؤكدة أنها لم تشعر بألم أثناء مرضها.