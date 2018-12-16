زلزال قوى يهز أستراليا

ضرب زلزال قوته 5.9 درجة غرب أستراليا بالقرب من كارنارفون بعد ظهر اليوم ، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.





وضرب الزلزال بقوة 5,9 درجة غرب أستراليا 203 شمال غرب كارنارفون مساء على عمق 10كم.

وأفاد سكان محليون في كارنارفون، حول تعرض أبنيتهم للاهتزاز لبضع ثوان، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية.

وتقع أستراليا على طول رينج أوف فاير ، أكبر خط صدع وأكثرها نشاطًا في العالم ، وتواجه البلدان المحيطة بالحلبة بشكل منتظم نشاطًا متزايدًا لحزام النشاط الزلزالى.

وفي 24 يناير من هذا العام، هزّ زلزالاً الساحل الشرقي لأستراليا بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر قبالة ميناء كوف، على بعد 500 كيلومتر شمال سيدني.شعر السكان بالزلزال على بعد 76 كم.