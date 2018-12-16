أحمد شيحة: لا توجد استراتيجية لصناعة السيارات في مصر

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قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرفة التجارية، إن مصر لا يوجد بها صناعة حقيقية للسيارات، لافتًا إلى أن وزير الصناعة السابق قبل تركه منصبه أصدر تصريح أن مصر ستكون من أكبر 6 دول بها شركات في العالم تصنع سيارات، وهذا التصريح يدل على أنه ليس لديه معلومات.



وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن أي وزير يريد أن يُحدث تطوير لصناعة السيارات عليه أن يجلس مع المختصين بمجال تصنيع السيارات لدراسة مشاكل الصناعة ووضع استراتيجية لصناعة السيارات في مصر، مشددًا على أن إستراتيجية صناعة السيارات في مصر يتم الحديث عنها منذ التسعينات، وليس هناك استراتيجية حتى الآن، معقبًا: "الاستراتيجية تم دفنها".



وتابع، أن قرار منع الاستيراد وزيادة سعر الدولار الجمركي لبعض السلع، تحت مسمى حماية الصناعة الوطنية، أضر بعشرات الآلاف من المستوردين وخرب بيوتهم، مشددًا على أن القرار مضبوط 100%، لكن لا بد من وضع سعر موحد إما دولار جمركي أو دولار عادي فقط، خاصة أن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج تكون الجمارك عليها من صفر -5% فقط.

