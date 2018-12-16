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نعماني الفتح يجري جراحة ناجة في غضروف الركبة

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:38 م
نعماني الفتح يجري جراحة ناجة في غضروف الركبة
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عمر عبدالعزيز
 
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قام الجزائري محمد نعماني لاعب نادي الفتح السعودي، بإجراء عملية جراحية ناجحة بغضروف الركبة على يد البروفيسور سالم الزهراني، وسيغيب اللاعب لعدة أسابيع قبل العودة إلى المشاركة مع فريقه.

وتم إجراء عملية تنظيف لغضروف ركبة اللاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه مع الحزم ضمن الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتي كسبها الفتح 3-2.

من جهة أخرى يواصل البرازيلي جواو بيدرو برنامجه العلاجي الذس يستمر لعدة أسابيع.
المزيد عن: دوري كأس محمد بن سلمان
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