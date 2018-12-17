زي النهاردة بتاريخ 17 - 12 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 17 - 12 - 2018





** أحداث





* 1267 - إقامة صلاة الجمعة لأول مرة في الجامع الأزهر في القاهرة وذلك في عهد السلطان الظاهر بيبرس.





* 1903 - نجاح أول محاولة في الطيران بمحرك من قبل الأخوان رايت.





* 1913 - أمين الرافعي يصدر "جريدة الأخبار" في مصر.





* 1942 - المملكة المتحدة تدين المذابح النازية ضد اليهود.





* 1951 - بدء ثورة الحبيب بورقيبة في تونس من أجل الاستقلال.





* 1979 - اختطاف أول معارض للحكم في السعودية ناصر السعيد بواسطة الاستخبارات الفلسطينية في لبنان.





* 1982 - افتتاح "المركز الإسلامي" في طوكيو.





* 1983 - عملية للجيش الجمهوري الإيرلندي داخل متجر هارودز في لندن تؤدي إلى مقتل عشرة أشخاص.





* 1992 - إبعاد 415 من قادة حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى مرج الزهور في جنوب لبنان.





* 1992 - البوسنيون يبدأون العمل في حفر نفق يمر تحت مطار سراييفو لينقذهم من حصار القوات الصربية لعاصمتهم.





* 1996 - 14 عضوًا من أعضاء "حركة توباك أمارو" اليسارية المتمردة تخفو في زي نادلين وخدم بالتسلل إلى منزل السفير الياباني في العاصمة البيروفية ليما وذلك أثناء الإحتفال بعيد ميلاده وقامو باحتجاز 490 رهينة، واستمرت هذه الأزمة 4 شهور انتهت باقتحام المنزل بالقوة.





* 2003 - الرئيس الفرنسي جاك شيراك يعلن في خطاب عن قبوله لتقرير رسمي يوصي بعدم السماح للأطفال بحمل رموز دينية مثل الصلبان والحجاب الإسلامي والقلنسوات اليهودية.





* 2008 - بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة من 1% إلى مستوى يتراوح من صفر إلى 0.25% وذلك بهدف مواجهة حالة الكساد التي تمر بها الولايات المتحدة.





* 2010 - الشاب التونسي محمد البوعزيزي يضرم النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد وذلك بعد قيام سلطات بلدية مدينة سيدي بوزيد بمصادرة عربة كان يبيع عليها الخضار والفواكة وتنديدًا برفض قبول شكوى أراد تقديمها بحق الشرطية فادية حمدي التي قامت بصفعه، وأدت هذه الحادثة إلى اندلاع الثورة التونسية ضد حكم الرئيس زين العابدين بن علي.





* 2013 - إعادة تعيين أنغيلا ميركل في منصب مستشارة الاتحاد الألماني، وتكون بذلك قد بدأت ولايتها الثالثة على التوالي منذ سنة 2005.





* 2014 - الولايات المتحدة وكوبا يتفقان معا على إعادة العلاقات بينهما بعد حوالي 50 سنة من قطعها.





* 2014 - مجلة التايم الأمريكية تختار مكافحي مرض الإيبولا كشخصية العام، ومن جهتها ذي إيكونومست البريطانية تختار تونس لنجاحها في انتقالها الديمقراطي.





* 2016 - وقوع تفجير بمدينة قيصرية التركية مما أسفر عن مقتل 14 جندي وإصابة 55 آخرين.





* 2017 - انتخاب سبستيان بنييرا رئيسًا لتشيلي للمرة الثانية.









** مواليد





* 1491 - محمد بن عبد الرحمن العلقمي، فقيه ومفسر ومحدث مدرس مصري.





* 1770 - لودفيج فان بيتهوفن، موسيقي ألماني.





* 1797 - جوزيف هنري، عالم فيزياء أمريكي.





* 1837 - محمد هادي الطهراني، فقيه مسلم ومؤلف ومدرس ديني إيراني.





* 1842 - سوفوس لي، عالم رياضيات نرويجي.





* 1886 - نبوية موسى، رائدة حركة تعليم الفتيات في مصر.





* 1901 - عزيزة أمير، ممثلة مصرية.





* 1908 - ويلارد ليبي، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1960.





* 1930 - الأميرة فتحية، ابنه فؤاد الأول ملك مصر.





* 1930 - آرمن مولر-شتال، ممثل ألماني.





* 1934 - راي ويلسون، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





* 1944 - فرينيك بيني، لاعب ومدرب كرة قدم هنغاري.





* 1946 - يوجين ليفي، ممثل كندي.





* 1949 - سوتيريس كايافاس، لاعب كرة قدم قبرصي.





* 1963 - عبلة كامل، ممثلة مصرية.





* 1969 - لوري هولدين، ممثلة أمريكية.





* 1969 - يوري مرقدي، مغني وممثل لبناني.





* 1974 - جيوفاني ريبيسي، ممثل أمريكي.





* 1975 - ميلا جوفوفيتش، ممثلة أمريكية.





* 1976 - باتريك مولر، لاعب كرة قدم سويسري.





* 1977 - ارنو كليمان، لاعب كرة مضرب فرنسي.





* 1977 - طارق الكندري، ممثل ومذيع كويتي.





* 1984 - أندرو دافيز، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1987 - غالية الكاشف، ممثلة سورية تعيش في الكويت.





* 1998 - مارتين أوديغارد، لاعب كرة قدم نرويجي.









** وفيات





* 1273 - جلال الدين الرومي، أديب وفقيه ومنظر وقانوني صوفي.





* 1830 - سيمون بوليفار، قائد ثوري وسياسي فنزويلي تدين له عدد من جمهوريات أمريكا الجنوبية باستقلالها عن الحكم الإسباني.





* 1847 - ماري لويز، زوجة نابليون بونابرت ودوقة بارما.





* 1897 - ألفونس دوديه، أديب فرنسي.





* 1907 - لورد كلفن، مهندس وعالم فيزياء اسكتلندي.





* 1909 - الملك ليوبولد الثاني، ملك بلجيكا.





* 1933 - ثوبتين غياتسو، الدلاي لاما الثالث عشر.





* 1956 - علي الجشي، فقيه وقاضي شرعي وشاعر سعودي.





* 1964 - فيكتور هس، عالم فيزياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1936.





* 1979 - عوض دوخي، مغني كويتي.





* 1989 - جورج شحادة، شاعر وكاتب مسرحي لبناني كتب أعماله باللغة الفرنسية.





* 1990 - إسحاق موسى الحسيني، أديب فلسطيني.





* 2004 - أغنيس ماري منصور، راهِبة كاثوليكية أَمريكية من أصل لُبناني.





* 2009 - أمين الحافظ، رئيس سوري.





* 2010 - يحيى سعادة، مخرج لبناني.





* 2011 - كيم جونغ إل، زعيم كوريا الشمالية.





* 2012 - محمد بن عبد الله السبيل، مؤذن سعودي.





* 2014 - محمد البسطاوي، ممثل مغربي.









** أعياد ومناسبات





* اليوم الوطني في بوتان.





* عيد الجلوس في البحرين.



