سولاري يواصل إحباط إيسكو

ألمحت تقارير صحفية اسبانية، أن الارجنتيني سانتايجو سولاري مدرب ريال مدريد مازال يُحبط لاعب الوسط فرانشيسكو إيسكو، حيث أن اللاعب الاسباني يلعب 29.4% فقط من الدقائق مع سولاري على عكس بقية المدربين الذين قاموا بتدريبه في مدريد، حيث كان يلعب تحت قيادتهم بين 49.8% و 69.8%.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الأس" الاسبانية، فأمام رايو فاليكانو كان اللاعب على دكة البدلاء ولم يحصل على أي دقيقه تمامًا كما حدث في مباراة سيلتا فيغو ويجب أن نضيف لذلك أن إيسكو كان الغياب المفاجئ للفريق في روما بدوري الأبطال.





حالة إيسكو، الحاله التي قادت رقم 22 في ريال مدريد لأن يكون غير أساسي في أي من مبارايات سولاري بالليجا وحتى في باقي البطولات، فقط بدأ في المباريات الغير مهمه مثل عودة مباراة مليلية في الكأس وفي اخر مباراه بدور المجموعات بالأبطال أمام سيسكا موسكو وتلقى صافرات الإستهجان.





وبدأ إيسكو كأساسي في 18.1% من مبارايات سولاري وذلك لا شيء بالنسبه للمدربين السابقين، و المباريات التي لعبها إيسكو كأساسي في ريال مدريد وبالنظر في الجدول نرى أن إيسكو كان يُشارك مع جميع المدربين إلا سولاري الذي في بالمركز الأخير في نسبة إشراك إيسكو كأساسي .





وتواجد إيسكو في 11 مع سولاري بالقائمه المستدعاه، وشارك في 7 مباريات (كأساسي وكبديل) وهذا بنسبة 63.6% وهذا رقم بعيد عن باقي المدربين، حيث قد إستخدم لوبيتيغي إيسكو بنسبة 100% من الـ10 مباريات التي تم إستدعاء اللاعب فيهم حيث غاب عن 4 مباريات بسبب عملية الزائده الدوديه.





أما زين الدين زيدان، فقد أستدعى ايسكو في 138 مباراة من أصل 149 مباراة (أحد عشر غياب بسبب الإصابة)، وشارك في 114 بنسبة 82.6٪. نسبة مماثلة لتلك التي قدمها مع رافا بينيتيز ، الذي أشرك ايسكو في 20 مباراة من 23.





أنشيلوتي المُدرب الأول الذي تولى مسؤولية ايسكو في ريال مدريد أشرك اللاعب في 106 مباراة من 116 بنسبة 91.3% (غاب مباراة بسبب الإصابة ومباراتين بسبب الإيقاف).



