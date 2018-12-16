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أكثر من 6 آلاف تركي يطلبون اللجوء إلى اليونان

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:11 م
أكثر من 6 آلاف تركي يطلبون اللجوء إلى اليونان
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وكالات
 
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طلب أكثر من 6 آلاف تركياً الللجوء إلى اليونان، بينهم أكثر من 4 آلاف في العام الجاري 2018 وحده، بحسب وزارة شؤون الهجرة اليونانية.



ووفق إحصاءات الهجرة في نوفمبر الماضي، تقدم 618 تركياً بطلب اللجوء إلى السلطات اليونانية، وفق ما نقلت صحيفة زمان التركية أمس الأحد.



وفي الأِشهر الـ28 شهراً الأخيرة منذ المحاولة الانقلابية في يوليو 2016 وحتى نوفمبر من هذا العام تقدم 6404 أتراك بطلبات لجوء إلى اليونان.



وتقدم 1826 تركي بطلبات لجوء إلى اليونان في 2017، بعد بداية القمع ضد المعارضين والنواب البرلمانيين والصحافيين، وارتفع العدد بين يناير ونوفمبر 2018 إلى 4425 تركياً.



وللمقارنة بلغ عدد طلبات اللجوء إلى اليونان قبل البين عامي 2013 و2015 تقدم 100 تركي بطلبات لجوء إلى اليونان، بينما بلغت هذه المعدلات أرقاماً قياسية عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.



في عام 2013 تقدم 17 تركيا بطلب لجوء إلى اليونان، وفي 2014 ارتفع العدد إلى 41، ثم إلى 42 في 2015.



وفي عام الانقلاب أي 2016، كان العدد 189، قبل أن يرتفع قبل أن يبلغ ذروته في 2017 و2018 الجاري.
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