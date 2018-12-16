الملل يصيب جماهير ريال مدريد .. وصافرات الاستهجان تقترب

أشارت تقارير صحفية اسبانية، إلى خروج مشجعي ريال مدريد من ملعب سانتياجو برنابيو قبل نهاية المباراة ضد رايو فاليكانو، وتظهر حالة عدم الرضى على الأداء، مع أنه لم يتبقَ سوى القليل مع صافرة النهاية.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإنه مع تقدم ريال مدريد بهدف كريم بنزيما على البرنابيو، بدى وكأن الملعب خالٍ من الجماهير، لقد كان الأمر بمثابة ردة فعل عفوية من الجماهير الذين يشعرون بالضجر من مشاهدة مستويات فريقهم كل أسبوع.



