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برلماني: ليس من حق الأزهر التقدم بمشروعات قوانين من الناحية الدستورية

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:57 م
برلماني: ليس من حق الأزهر التقدم بمشروعات قوانين من الناحية الدستورية
النائب محمد فؤاد
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كساب أحمد
 
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قال النائب محمد فؤاد، إن البرلمان أرسل عدة مشاريع عن قانون الأحوال الشخصية للأزهر للبت فيها، وصرح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بأنه أمهل الازهر 15 يومًا للإدلاء برأيه في هذه المشاريع، معقبًا: "بدل ما يعدي 15 يومًا عدى 9 أشهر وما حصلش حاجة".

وتابع "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أنه قرأ تصريح مأخوذ عن الأزهر الأسبوع الماضي بأن الأزهر لم يرد إليه أي مشاريع قوانين عن الأحوال الشخصية من الأصل، وهذا زاد من حيرة الأمر، فتقدم بخطاب لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للسؤاله عن وضع المشاريع المقدمة إليه.

ولفت إلى أن الأزهر من الناحية الدستورية لا يستطيع أن يتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، وهو ما أكده شيخ الأزهر أكثر من مرة، متسائلًا: "لماذا ينحي الأزهر مشروعات القوانين التي قدمت له، ويريد أن يفرض مشروع قانون جديد؟".

المزيد عن: النائب محمد فؤاد المحور الأزهر اخبار مصر احمد الطيب 90 دقيقة
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