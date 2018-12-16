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ريهام غلاب: حملة 100 مليون صحة تخدم مصر لـ20 سنة قادمة

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:01 م
ريهام غلاب: حملة 100 مليون صحة تخدم مصر لـ20 سنة قادمة
الدكتورة ريهام غلاب
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هدى عبدالرازق
 
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قالت الدكتورة ريهام غلاب، مدير الحملة القومية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، إن الحملة موجهة للقادرين وغير القادرين من أجل علاج الجميع.

وأضافت في حوارها ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن الاتحاد العام لطلاب صيادلة مصر، يشاركون بالحملة في الرحاب والشروق، وسنتر بارك، وغيرها من الأماكن لمخاطبة الطبقة العليا، مضيفة أنه يتم زيادة وعي كل الفئات والطبقات بالأمراض غير السارية.

وتابعت أن معظم قوائم الانتظار كانت ورائها الأمراض غير السارية، والوضع كان خطيرًا، والآن نستطيع معرفة كل ما يوجد بالمحافظات وما تحتاج إليه من علاج، منوهة إلى أن الحملة تخدم مصر لـ20 سنة مقبلة.
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