"إم تي إم" تنتهي من تسجيل "بص كويس".. صور
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:55 م
عبدالحافظ حمدي
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انتهي فريق "إم تي إم" من تسجيل أغنيتهم الجديدة "بص كويس" بأحد أستوديوهات منطقة الهرم لطرحها خلال أيام، حيث يتعاون معهم في الأغنية كريم محسن.
"بص كويس" من كلمات "تاكي وآمار مصطفي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد شفيق"، وتم الانتهاء من تصويرها مؤخرا لطرحها على طريقة الفيديو كليب.
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