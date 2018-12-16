أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 16/12/2018

استقرت اسعار الذهب في محلات الصاغة والسوق المحلى اليوم الأحد 16-12-2018، مع تعطل البورصة العالمية للذهب، واسعار الذهب شهدت حالة من التذبذب في الأسواق المحلية والأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، ويعتبر الذهب هو الملاذ الامن للمستثمرين حول العالم خاصة في ظل التغيرات الجذرية التي تشهدها الاسواق العالمية، كما تقدم بوابة الفجر تحديث جديد لسعر الذهب العالمي اليوم الأحد وجاءت على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16-12-2018:





سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 622 جنيها للجرام





سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم 711 جنيها





سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم 533 جنيها





سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 4980 جنيها





تغير أسعار الذهب على مستوى العالم

وشهد سعر الذهب العالمي حالة من الاستقرار بعد العديد من القفزات والتغيرات خلال الفترة الماضية بسبب التخبطات العالمية التي يشهدها سعر الدولار على مستوى العالم نظرا لسوء الاحوال الاقتصادية والسياسية العالمية.





سعر الذهب العالمي





سجل السعر الفوري للذهب والعقود الأمريكية الآجلة للمعدن مستقرين عند 1245.74 دولار للأوقية (الأونصة)، و1250.3 دولار للأوقية على الترتيب.





ويشهد سوق الذهب على الصعيد العالمي، حالة من الاستقرار، خلال التعاملات الأخيرة، نظرًا لاستقرار الدولار وصعود الأسهم بفعل مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.





مؤشر الدولار العالمي





ارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، بنحو 0.2 %.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزى الأمريكى أسعار الفائدة خلال اجتماعه فى 18 و19 ديسمبر، وذلك للمرة الرابعة هذا العام.





والمعدن الأصفر منخفض بنحو 0.6 % هذا الأسبوع، ونزل الذهب 0.3 % فى العقود الآجلة إلى 1244.2 دولار.





ذكر أنه ليس هناك سعر محدد لمصنعية الذهب، حسب تختلف من محل لآخر، وتختلف أيضا من ماركة لأخرى، ويقوم التاجر بتحديدها، ويتراوح سعرها ما بين 30 جنيه وحتى 60 جنيه للجرام، أما سعر جرام الذهب فيحدده السعر العالمي للأوقية، ويتم تحديده بشكل دوري ويتم تعميمه في السوق المصرية.





يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.





ذكر أن لمعدن الذهب قيمة جوهرية كبيرة منذ آلاف السنين ولا يزال حتى يومنا هذا يحتل هذه المكانة العالية، وذلك بسبب خصائصه التى تجعله فى مقدمة المعادن الثمينة حيث أنه لا يزال محتفظ بقيمته على مر العصور، كما أن العقيدة الراسخة فى أذهان الناس أن الذهب هو الوسيلة الوحيدة لتمرير والحفاظ على الثروة من جيل لآخر.





في أوقات التوتر السياسى والاقتصادى وأيضًا الكوارث الطبيعية يلجأ المستثمرون إلى شراء الذهب كملاذ آمن في الأسواق وكمخزن للقيمة، كما يستخدم أيضًا كوسيلة للتحوط ضد معدلات التضخم المرتفعة.





إذا كنت تريد أن يكون الذهب جزء من محفظتك الاستثمارية يمكنك الاختيار من بين العديد من خيارات الاستثمار في الذهب حيث كل منها له خصائص استثمارية مختلفة.





وهناك العديد من الطرق للاستثمار فى معدن الذهب، واستنادًا على مستوى خبرتك بالسوق ومعرفتك بتلك الطرق سيكون أحدها مناسبًا لك للاستثمار:





1- سبائك الذهب وامتلاكها مباشرة

الذهب هو المال الحقيقي الوحيد ولا يمكن تغيير قيمته ولا السيطرة عليه من قبل الحكومة وذلك بسب خروج الحكومات عن المعيار الذهبي، وتخضع قيمة الذهب لقوى العرض والطلب، يمكن الاستثمار في الذهب عن طريق امتلاكه مباشرة كسبائك ذهبية أو عملات أو مجوهرات والاحتفاظ به لفترات طويلة ثم بيعه عند الأسعار العالية دون وجود أى وسيط بينك وبين استثماراتك، ولكن العيب الأساسى فى هذه الطريقة هي عدم تحقيق أرباح سريعة لأن الأمر يحتاج إلى وقت بالإضافة إلى التكلفة التى تتحملها لتخزينه بمكان آمن.





2- صناديق الذهب

تمثل صناديق الذهب أكثر الطرق إثارة للاستثمار فى الذهب فهى وسيلة فعالة لتحقيق المكاسب وأقل تكلفة حيث توفر أكبر قدر من الرافعة المالية، يمكن للمستثمر أن يحصل على الذهب عن طريق صناديق الاستثمار المشتركة التي تشتري الذهب أو باستخدام الصناديق المتداولة فى البورصة وسوق الفوركس وهي نوع من الصناديق المشتركة التى تتداول فى البورصة مثل الأسهم العادية وتقدم صناديق الاستثمار المتداولة طريقة عملية جدًا للاحتفاظ بالذهب فى محفظة استثمارية.





3- العقود الآجلة

العقود الآجلة للذهب تستخدم الذهب كأصل أساسى وهي بديل منخفض التكلفة، وهي عقود تنتهي في مرحلة معينة فى المستقبل، ويمنح العقد الآجل للذهب للمشترى الحق فى شراء الذهب الفعلي في وقت ما في المستقبل بسعر محدد، ويتم تداول العقود الآجلة في البورصة.





4- أسهم فى شركات تعدين الذهب

قد تبدو وسيلة جيدة للاستثمار فى الذهب حيث تتملك أسهم فى شركات تعدين الذهب وبيعها دون الحصول مباشرة على الذهب.



