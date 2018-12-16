الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية قرب الدريهمي جنوب الحديدة
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:43 م
وكالات
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أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني محاولة تسلل لميليشيات الحوثي في محيط مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة.
وحاولت
مجاميع من الميليشيات التسلل باتجاه مواقع شمالي وشرقي مدينة الدريهمي، إلا أن قوات
الجيش رصدت تلك المحاولة وأجبرتها على التراجع والفرار.
وأسفرت
المواجهات عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات الحوثية.
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