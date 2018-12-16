رئيس هيئة التأمين الصحي تتفقد مبادرة فيروس سي بإحدى مدارس القاهرة

تفقدت اليوم الأحد، الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، العمل بحملة "١٠٠ مليون صحة" للكشف على طلاب المدارس من أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة بإحدى المدارس الحكومية في القاهرة.





يأتي ذلك بعد إطلاق حملة "الكشف المبكر وعلاج الأنيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ الابتدائي" بجميع المحافظات بالمجان، في حضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.











