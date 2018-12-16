ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس هيئة التأمين الصحي تتفقد مبادرة فيروس سي بإحدى مدارس القاهرة

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:39 م
رئيس هيئة التأمين الصحي تتفقد مبادرة فيروس سي بإحدى مدارس القاهرة
من الجولة
طباعة
Advertisements
عبدالرحمن صلاح
 
Advertisements
تفقدت اليوم الأحد، الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، العمل بحملة "١٠٠ مليون صحة" للكشف على طلاب المدارس من أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة بإحدى المدارس الحكومية في القاهرة.

يأتي ذلك بعد إطلاق حملة "الكشف المبكر وعلاج الأنيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ الابتدائي" بجميع المحافظات بالمجان، في حضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



المزيد عن: التأمين الصحي الأنيميا والتقزم أخبار مصر 100 مليون صحة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
3
x
15:30
2
آرسنال
برايتون
1
x
15:30
2
تشيلسي
ليفربول
3
x
18:00
1
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
2
x
13:00
0
جيرونا
إسبانيول
1
x
17:15
3
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
19:00
0
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
4
x
16:30
1
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
1
x
19:00
0
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
4
x
15:30
1
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
2
x
17:00
0
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
0
x
17:00
0
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
1
x
17:30
0
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
3
x
18:00
1
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
2
x
18:00
0
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
22:00
موناكو
نيم أولمبيك
2
x
16:00
3
ليل