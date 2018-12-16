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سفير مصر بالنمسا يكشف جدول زيارة السيسي إلى فيينا

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 07:03 م
سفير مصر بالنمسا يكشف جدول زيارة السيسي إلى فيينا
زيارة السيسي إلى فيينا
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هدى عبدالرازق
 
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قال السفير عمر عامر، سفير مصر في النمسا، إن الرئيس السيسي وصل إلى النمسا صباح اليوم، واستقبلته الجالية المصرية بكل ترحاب، واحتشدوا أمام مقر إقامته.

وأشار "عامر"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس السيسي سيشارك غدًا في المنتدى الأفريقي الأوروبي، كما سيلتقي الرئيس مع نظيره النمساوي، ورئيس البرلمان النمساوي، موضحًا أنه سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين على هامش الزيارة.

وأوضح أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة في المنتدى، سيطرح فيها رؤية مصر في عدة موضوعات.

وتوجه الرئيس السيسي إلى النمسا صباح اليوم في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام، سيشارك في منتدى الأفريقي الأوروبي لتعزيز الشراكة بين البلدين.
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