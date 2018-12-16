ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أرسنال يسقط في فخ الهزيمة أمام ساوثهامبتون في غياب النني

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 05:55 م
أرسنال يسقط في فخ الهزيمة أمام ساوثهامبتون في غياب النني
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements
فاز ساوثهامبتون على آرسنال، بنتيجة 3-2، مساء الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانت ماري، ضمن مباريات الجولة 17 بالدوري الانجليزي الممتاز.

أحرز أهداف ساوثهامبتون، داني إنجز في الدقيقتين 20 و44، وتشارلي أوستين الهدف الثالث في الدقيقة 85، بينما جاء هدفي آرسنال عن طريق هنريك مخيتريان في الدقيقتين 28 و53، في مباراة شهدت غياب المصري محمد النني لاعب أرسنال.

توقف رصيد الجانرز عند 34 نقطة، في المركز الـ5، بينما ارتفع رصيد ساوثهامبتون لـ12 نقطة في المركز 17.

المزيد عن: كورة كرة رياضة النني ارسنال
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
3
x
15:30
2
آرسنال
برايتون
1
x
15:30
2
تشيلسي
ليفربول
0
x
18:00
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
2
x
13:00
0
جيرونا
إسبانيول
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
0
x
16:30
0
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
15:30
0
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
1
x
17:00
0
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
0
x
17:00
0
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
17:30
0
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
22:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل