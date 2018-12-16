تشكيل الإسماعيلي في مباراة القطن الكاميروني
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:26 م
الفجر الرياضي
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أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى، تشكيل فريقه لملاقاة القطن الكاميرونى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى بدورى أبطال أفريقيا، على ملعبه بالإسماعيلية.
حيث سيدفع بكلا من محمد فوزى فى حراسة المرمى وباهر المحمدى ومحمود متولى ومحمد مجدى وطارق طه فى خط الدفاع وعماد حمدى ونادر رمضان وعبد الرحمن مجدى ومحمد صادق وشكرى نجيب فى خط الوسط وكريستوفر مندوجا فى خط الهجوم.
ويجلس على دكة بدلاء الدراويش كلا من محمد مجدى فى حراسة المرمى ومحمد هاشم وعمر الوحش وكريم بامبو ولسعد الجزيرى ومحمد الشامى.
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