ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:21 م
عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
أرشيفية
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال.

 

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن مجموعات متتالية من المستوطنين نفذوا جولات بدأت من باب المغاربة مرورًا بالساحة الأمامية للجامع القبلي وسطح الأقصى القديم والمُصلى المرواني ومنطقة باب الرحمة، ويغادرون المسجد من جهة باب السلسلة.

المزيد عن: مستوطنين يقتحمون الأقصى فلسطين اليهود المستوطنين اليهود الاقصى
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
1
x
15:30
1
آرسنال
برايتون
0
x
15:30
1
تشيلسي
ليفربول
x
18:00
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
2
x
13:00
0
جيرونا
إسبانيول
x
17:15
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
x
16:30
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
15:30
0
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
x
17:00
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
x
17:00
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
x
17:30
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
22:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل