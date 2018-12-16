تامر حسني: "ما أسعدني هو رد فعل الأطفال بعد عرض فيلم سبايدرمان" (صور)

صرح النجم تامر حسني، عن سعادته البالغة برد فعل الأطفال بعد انتهاء العرض العالمى الأول لفيلم "انتو ذا سبايدر ڤيرس" والذى لاقى قبول واستحسان كبير جداً من الحاضرين وتحديدا الأطفال الذين كانوا ينادونه بسبايدرمان بمجرد انتهاء الفيلم.

وأضاف تامر انه لم يتوقع هذا القبول الكبير من الأطفال وسرعة استجابتهم مع الجمل الحوارية وحفظهم لها بعد انتهاء الفيلم مباشرة وترديدهم بعض الافيهات.

وعن سبب حماس تامر لهذا الفيلم تحديدا، قال إنه من عشاق سبايدرمان وأن أولاده أيضا يحبون شخصية سبايدرمان ودائما ما كانوا يسألونه عنه وهل هو صديقة وهل علاقتهم جيدة ببعض على قدر تفكير الأطفال فى هذا السن الصغير إلى ان تم ترشيحه من قبل شركة كلومبيا وسونى وامبير لوضع صوته على النسخة العربية للفيلم بعد ابحاث عالميه من جهة الشركة عن انجح شخصيه فنية عربية تستحق ان تكون صوت اهم بطل خارق في العالم، ولم يتردد تامر ان تكون هذه مفاجأة لأولاده ووافق على الفور من أجلهم.

جدير بالذكر أن فيلم "انتو ذا سبايدر ڤيرس" هو فيلم عالمى من سلسلة أفلام سبايدرمان العريقة بطولة النجم العربى تامر حسنى ويشارك ايضا بالتمثيل فى النسخة العربية إلى جانب تامر ممثلين من اغلب الدول العربية على رأسهم المخرج والممثل الإماراتى عبد الله الجنيبي الذي يجسد شخصية كنج بن، الرأس الإجرامي المدبر للأحداث المثيرة التي تشهدها المدينة ومن مصر محمد هاني وهشام الشاذلي ومعتز الشاذلىى ولبنى عبد العزيز وعمر عصام ومن سوريا والجزائر تالة طرقان وأسيا نابلسى وديما طرقان ورشا تللو.

أما النسخة الامريكية فتضم عدد كبير من النجوم العالمين مثال ييف شرايبر وجيك جونسون وماهرشالا على وهيلى ستاينفيلد ونيكولاس كيدج وشاميك مور والفيلم تم طرحه امس بجميع سينمات العالم والوطن العربي وهو من إخراج رانى الخطيب والاسكربت إعداد وتنفيذ شركة رصاص منتج فنى ماركو عاطف، وهو إنتاج مشترك بين شركة كلومبيا وسوني وأمبير وديزني، وتنفيذ الشخصيات لشركة مارفل.