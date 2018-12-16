"ندوات تثقيفية وتوزيع بطاطين وسلع غذائية بأسعار مخفضة".. أهم فعاليات مستقبل وطن بمحافظات الجمهورية



كما قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، بتوزيع عدد 1000 بطانية علي الأسر الفقيرة بمنطقتي "الظاهر، القطامية".



ونظم حزب مستقبل وطن عدد من الفعاليات بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية وجاءت كالتالي:



مستقبل وطن الشرقية



نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، ندوة تثقيفية حول مفاهيم الأمن القومي بمشاركة عدد من الخبراء الاستراتيجيين وبحضور رموز العائلات وبعض أعضاء مجلس النواب بمدينة أبو كبير.



مستقبل وطن المنوفية



افتتح اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، يرافقة النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، المقر الرئيسي للحزب بمدينة شبين الكوم.



وأشاد محافظ المنوفية بمجهودات الحزب في الجانب الخدمي والإنساني خلال الفترة الماضية، جاء ذلك خلال كلمته بالحفل الذي أقيم عقب الافتتاح بقاعة موفي مون بحضور 1000 شخص من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية.



كما تم خلال الحفل الإعلان عن خطة الحزب المستقبلية في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة بكافة القري والمراكز وذلك في إطار توجيه كافة أوجه الدعم لأبناء المحافظة.



مستقبل وطن البحيرة



قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بإطلاق عدد من المنافذ المتحركة "سيارات متنقلة" لبيع الأسماك والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمنطقة أبوعبدالله بمدينة دمنهور، وبشارع المركز بمدينة النوبارية.



مستقبل وطن بني سويف



أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، حملة للتبرع بالدم بمركز الفشن بمشاركة عدد من شباب وفتيات الحزب.



مستقبل وطن المنيا



أعلن أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، عن تنظيم مجموعات تقوية لطلاب الشهادة الإعدادية، في إطار مساندة أهالي المحافظة علي تحمل أعباء الدروس الخصوصية لذويهم بمدينة أبوقرقاص.



مستقبل وطن قنا



نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، مؤتمر جماهيري بالتنسيق مع مديرية الزراعة، تم خلالها استعراض بعض المشاكل الزراعية التي تواجه الفلاحين وطرق حلها بمشاركة عدد من قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب بمركز نقادة.



مستقبل وطن الوادي الجديد



أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، قافلة بيطرية لمساندة الفلاحين، تم خلالها توقيع الكشف علي عدد 500 رأس ماشية وتقديم الأمصال اللازمة لهم بالمجان بمركز باريس.

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، ندوة تثقيفية بعنوان "قواعد وأطر العمل الحزبي" حول أهمية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية بمقر الحزب بالقاهرة الجديدة بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب.