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المصري البورسعيدي يفاوض نجم الأهلي وظهير فيتا كلوب

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:47 م
المصري البورسعيدي يفاوض نجم الأهلي وظهير فيتا كلوب
عمرو بركات
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هاني عصام
 
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يزاحم نادي المصري البورسعيدي نظيره الوداد المغربي لضم نجاوندا الظهير الأيسر لفريق فيتا كلوب الكونغولي في ميركاتو الشتاء.

ونال نجاوندا إعجاب مسئولي المصري البورسعيدي بعد متابعته في الكونفدرالية الافريقية بالنسخة الأخيرة.

وودع المصري الكونفدرالية في النسخة الماضية على يد فيتا كلوب بعد التعادل سلبيًا في لقاء الذهاب والخسارة برباعية في مواجهة العودة.

وينتظر مسئولو المصري الموقف النهائي لإيهاب جلال المدير الفني للفريق قبل حسم الموقف بشكل نهائي.

وكثف مسئولو نادي المصري البورسعيدي من مفاوضاتهم مع الثنائي باسم علي وعمرو بركات لاعبا فريق الأهلي للتعاقد معهما في ميركاتو الشتاء.

ويرغب مسئولو المصري في تدعيم صفوف الفريق ببعض اللاعبين المميزين في يناير القادم بعد النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

وأنهى مسئولو المصري المفاوضات مع إيهاب جلال لتولي المسئولية الفنية للفريق على أن يجتمع مع إدارة النادي البورسعيدي اليوم.

ويمر المصري بفترة من التراجع منذ رحيل حسام حسن لتولي المسئولية الفنية لفريق بيراميدز.


المزيد عن: فيتا كلوب عمرو بركات المصري البورسعيدي الدوري المصري الاهلي اخبار الرياضة اليوم
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