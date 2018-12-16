مدرب الزمالك يستغني عن شيكابالا

أبلغ السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك إدارة ناديه بعدم حاجته إلى محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق المعار إلى أبولون اليوناني.





وقام مسئولو الزمالك بعرض اللاعب على الخواجة للبت في مصيره قبل إتخاذ أي قرار بشأن إعارته في يناير المقبل وإمكانية رغبته في إعادة اللاعب إلى الفريق لكنه رفض الأمر وأكد على عدم حاجته للفهد الأسمر.

وبات شيكابالا قريبًا من الرحيل إلى صفوف الاتحاد السكندري في يناير المقبل بعد فسخ عقد إعارته مع نادي أبولون اليوناني.

ووافق شيكابالا على الانضمام إلى الاتحاد ويقوم مسئولو زعيم الثغر بوضع الرتوش النهائية على الصفقة في الساعات الجارية.

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وكان الزمالك قد نجح في تحقيق فوز عريض على نظيره القطن التشادي بسباعية نظيفة بالأمس، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد أحمد سمير نجم الزمالك السابق أن مستوى الفريق الأبيض أمام القطن التشادي في ذهاب دور ال32لبطولة الكونفدرالية فخر لكل مشجعي الأبيض.

وقال سمير خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "جمهور الزمالك كان له مفعول السحر في اللقاء ولاعبو الفريق تعانوا بشكل جيد وكان لديهم رغبة في تحقيق الفوز بعدد كبير من الأهداف منذ الدقيقة الأولى المباراة".

وأضاف سمير: "الزمالك أهدر فرصة فوز برقم قياسي أكثر من سبعة أهداف ولكن حقق المطلوب وضمن التأهل لدور ال32 الإضافي لبطولة الكونفدرالية".

طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، من إدارة الفريق تعديل عقد أكثر من لاعب وعلى رأسهم محمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمود عبدالرحيم "جنش" ويوسف أوباما.

وأكد جروس لمسئولي الزمالك على ضرورة ترضية نجوم الفريق وعدم إثارة أي ازمة حاليا في ظل استقرار الفريق، مشيدا بما يقدمه الثلاثي في الفترة الأخيرة.

ويقدم الثلاثي مستويات مميزة للغاية للفريق، ونجحوا في قيادة الفريق لتصدر الدوري، والفوز بلقب السوبر المصري السعودي.