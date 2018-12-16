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توزيع 798 بطانية للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:39 م
توزيع 798 بطانية للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا
صورة أرشيفية
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احمد الخميسي
 
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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، انه جارى توزيع 798 بطانية للمستحقين من الأسر الاولى بالرعاية على مستوى الادارات الاجتماعية التسعة، ضمن جهود المحافظة لتقديم اوجه الدعم والمساعدة للأهالي الاكثر احتياجًا بالقرى والنجوع وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي.

من جانبه، قال عبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، إن توزيع البطاطين يأتي طبقًا للأبحاث الاجتماعية على الحالات لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

واضاف أن التوزيع يأتي بواقع 65 للعدوة و90 بمغاغة و90 ببنى مزار و46 بمطاي و90 بسما لوط و65 ببندر المنياو90 بمركز المنيا و65 بأبوقرقاص و65 ببندر ملوى و85 بمركز ملوى و47 بديرمواس.
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