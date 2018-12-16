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فاروق الباز: جامعة أسوان نواة لممر التنمية

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:31 م
فاروق الباز: جامعة أسوان نواة لممر التنمية
جانب من اللقاء
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فتح الله رضوان
 
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أكد العالم المصري الدكتور فاروق الباز ان جامعة أسوان الواقعة في البر الغربي من نهر النيل بمدينة أسوان الجديدة تعتبر نواة حقيقة لممر التنمية في مصر.

جاء ذلك أثناء الزيارة التي قام بها الدكتور فاروق الباز في مقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة وكان في استقباله الدكتور احمد غلاب رئيس جامعة اسوان والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من عمداء واساتذة الجامعة وطلاب الكليات المختلفة والتقط معهم العديد من الصور التذكارية.


وأشاد الدكتور فاروق الباز بالمنشات الجديدة في مقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة والتي تبشر بمستقبل واعد في غرب النيل باعتبار الجامعة قاطرة التنمية في هذه المنطقة الجديدة الواعدة.

وأعرب عن سعادته البالغة بلقاء طلاب جامعة اسوان باعتبارهم مستقبل الوطن وحاملي راية التنمية والبناء في صعيد مصر.

ومن جانبه أعرب الدكتور احمد غلاب رئيس جامعة أسوان عن ترحيبه الشديد بالعالم المصري الكبير فاروق الباز الذي حرص علي لقاء ابناءه الطلاب وحثهم علي التحصيل العلمي والتفوق من أجل نهضة الوطن.

فاروق الباز: جامعة أسوان نواة لممر التنمية
فاروق الباز: جامعة أسوان نواة لممر التنمية
فاروق الباز: جامعة أسوان نواة لممر التنمية
المزيد عن: مصر فاروق الباز اخبار
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