ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بريطانيا تنفى الدعوة لعقد استفتاء ثان حول الخروج من الاتحاد الأوروبى

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:23 م
بريطانيا تنفى الدعوة لعقد استفتاء ثان حول الخروج من الاتحاد الأوروبى
صورة أرشيفية
طباعة
Advertisements
خاطر عبادة
 
Advertisements

قال وزير التعليم البريطاني، داميان هيندز، اليوم الأحد، إنّ حكومة لندن لا تستعد لاستفتاء ثان، نافياً تقارير إعلامية بأن الوزراء ينوون الدعوة لاستفتاء لكسر الجمود في عملية خروج بريطانيا.

 

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تستعد للتصويت أم لا، قال هيندز لشبكة سكاي نيوز: "لا، سيكون الاستفتاء الثاني عاملا مثيرا للانقسام، لقد حصلنا على تصويت الشعب، وكان لدينا الاستفتاء، والآن علينا الاستمرار في تنفيذه. "

 

ووصف هيندز، اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بمغادرة الاتحاد الأوروبي كمشروع "متوازن" يجب على البرلمانيين دعمه، وفقاً لوكالة رويترز.

 

المزيد عن: عالم بريطانيا الاتحاد االأوروبى اخبار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
15:30
آرسنال
برايتون
x
15:30
تشيلسي
ليفربول
x
18:00
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
0
x
13:00
0
جيرونا
إسبانيول
x
17:15
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
x
16:30
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
15:30
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
x
17:00
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
x
17:00
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
x
17:30
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
14:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل