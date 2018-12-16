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عاجل.. الخطيب يجتمع بمدرب الأهلي الجديد في "التتش"

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:08 م
عاجل.. الخطيب يجتمع بمدرب الأهلي الجديد في التتش
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علي نبوي
 
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يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة حاليا مع الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي ووكلاء المدرب والمترجم.

ومن المنتظر أن يتم خلال هذه الجلسة الاتفاق على كافة تفاصيل العقد الجديد للمدرب الأرووجوياني، على أن يتم توقيع العقود عقب الاتفاق النهائي.

وسيوقع لاسارتي على عقود تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وسيقود لاسارتي الفريق الأحمر عقب مباراة جيما الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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