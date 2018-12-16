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وزير الخارجية التركي: سنتعامل مع بشار الأسد في هذه الحالة

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:07 م
وزير الخارجية التركي: سنتعامل مع بشار الأسد في هذه الحالة
مولود جاويش أوغلو
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وكالات
 
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده قد تتعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد في حال أعيد انتخابه عبر انتخابات ديمقراطية وذات مصداقية، تجرى تحت إشراف أممي.

 

وقال أوغلو، في كلمة له خلال منتدى الدوحة، اليوم الأحد: "ما نحاول القيام به هو كتابة دستور يكتبه السوريون بأنفسهم ثم نعد البلاد لإجراء انتخابات، وينبغي أن تجرى الانتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة ومظلتها".

 

وأضاف: "لابد أن يكون هناك عملية ديمقراطية شفافة وفي النهاية الشعب السوري هو من سيقرر من يحكم بلاده بعد الانتخابات".

 

وردا على سؤال حول ما إذا أعادت الانتخابات الأسد رئيسا، قال وزير الخارجية التركي: "لو كانت الانتخابات ديمقراطية وذات مصداقية فعلى الجميع أن يفكر في قبولها".

 

المزيد عن: مولود جاويش أوغلو منتدى الدوحة سوريا تركيا بشار الأسد
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