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غرق رضيع إثر سقوطه في ترعة أمام منزله بالنوبارية

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:07 م
غرق رضيع إثر سقوطه في ترعة أمام منزله بالنوبارية
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
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لقي طفل رضيع مصرعه اثر سقوطه في ترعه التبطين أمام منزله بقرية أبوبكر الصديق بقسم غرب النوبارية.

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة غرب النوبارية من المستشفى العام بوصول جثة الطفل "أحمد ع.ع" عامان - مقيم بقرية أبوبكر الصديق.

بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية.

بسؤال خاله "علاء ش.ف" 41 عاما – موظف، قرر أنه حال قيام نجل شقيقته الطفل المذكور باللهو بجوار حافة ترعه التبطين أمام منزله، انزلقت قدماه وسقط بالمياه وغرقه وانتشاله بمعرفة الأهالي ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.
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