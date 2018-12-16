ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رفع 987 طن مخلفات بمدن قوص ونقاده وفرشوط خلال أسبوع

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:05 م
رفع 987 طن مخلفات بمدن قوص ونقاده وفرشوط خلال أسبوع
صورة أرشيفية
طباعة
Advertisements
بسام عبدالحميد
 
Advertisements
صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أن الوحدات المحلية لمدن قوص ونقاده وفرشوط نفذت عدة حملات نظافة اسفرت عن رفع 987 طن قمامة منزلية وتراكمات ومخلفات زراعية ونواتج تطهير ترع خلال الاسبوع الثاني من شهر ديسمبر الجاري.


ففي مدينة نقاده اوضح الهجان انه تم رفع 482 طن منها 109 طن قمامة منزلية وتراكمات بشوارع المدينة و303 طن قمامه منزليه ونواتج تطهير ترع بقرية البحري قامولا و70 طن مخلفات زراعية وتقليم اشجار بقرية طوخ وفي مدينة قوص تم رفع 385 طن بشوارع المدينه وقري الحراجية والكلالسه وجراجوس وحجازه قبلي وخزام منها 152 طن قمامة منزلية و233 طن تراكمات فيما تم رفع 120 طن قمامه ونواتج تطهير ترع بقرية العركي التابعة لمدينة فرشوط.

وأكد الهجان أن المحافظة حريصة على رفع كافة المخلفات والتراكمات بشوارع المدن والقرى حفاظا على المظهر الجمالى لها وسيولة الحركة المرورية بالشوارع والصحة العامة للمواطنين مناشدا اياهم بضرورة التعاون مع مسئولى الوحدات المحلية للحفاظ على جهودهم المبذولة فى قطاع النظافة والتجميل من خلال عدم القاء القمامة والمخلفات الا فى الصناديق والأماكن المخصصة لها.
المزيد عن: مصر مخلفات فرشوط اخبار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
15:30
آرسنال
برايتون
x
15:30
تشيلسي
ليفربول
x
18:00
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
0
x
13:00
0
جيرونا
إسبانيول
x
17:15
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
x
16:30
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
15:30
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
x
17:00
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
x
17:00
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
x
17:30
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
22:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل