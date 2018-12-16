رفع 987 طن مخلفات بمدن قوص ونقاده وفرشوط خلال أسبوع

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صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أن الوحدات المحلية لمدن قوص ونقاده وفرشوط نفذت عدة حملات نظافة اسفرت عن رفع 987 طن قمامة منزلية وتراكمات ومخلفات زراعية ونواتج تطهير ترع خلال الاسبوع الثاني من شهر ديسمبر الجاري.





ففي مدينة نقاده اوضح الهجان انه تم رفع 482 طن منها 109 طن قمامة منزلية وتراكمات بشوارع المدينة و303 طن قمامه منزليه ونواتج تطهير ترع بقرية البحري قامولا و70 طن مخلفات زراعية وتقليم اشجار بقرية طوخ وفي مدينة قوص تم رفع 385 طن بشوارع المدينه وقري الحراجية والكلالسه وجراجوس وحجازه قبلي وخزام منها 152 طن قمامة منزلية و233 طن تراكمات فيما تم رفع 120 طن قمامه ونواتج تطهير ترع بقرية العركي التابعة لمدينة فرشوط.



وأكد الهجان أن المحافظة حريصة على رفع كافة المخلفات والتراكمات بشوارع المدن والقرى حفاظا على المظهر الجمالى لها وسيولة الحركة المرورية بالشوارع والصحة العامة للمواطنين مناشدا اياهم بضرورة التعاون مع مسئولى الوحدات المحلية للحفاظ على جهودهم المبذولة فى قطاع النظافة والتجميل من خلال عدم القاء القمامة والمخلفات الا فى الصناديق والأماكن المخصصة لها.